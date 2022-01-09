В понедельник, 10 января, погода продолжит испытывать украинцев на прочность, заливая дождями и засыпая мокрым снегом, правда, уже не везде.

Согласно данным Укргидрометцентра, в понедельник, 10 января, в Украине сохранятся местами сильные осадки, кроме пяти областей, которым повезет чуть больше. Так на территории всей страны ожидаются мокрый снег, переходящий в дождь. А вот во Львовской, Волынской, Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях будет преимущественно солнечная погода.

Температура воздуха на Западе ожидается в пределах -1...+1 градуса, ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду.

На Севере и в Центре будет наблюдаться такой же температурный диапазон. На Востоке столбики термометров будут колебаться от 0 до 2 градусов тепла. На Юге днем до 5-7 со знаком плюс и до 3 тепла ночью. В Крыму прогреется до +10-12 градусов. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду.

По информации известного украинского синоптика Натальи Диденко, первая половина следующей недели принесет в Украину существенные морозы, осадки при этом должны "исчезнуть" после понедельника.

Согласно народным приметам, если 10 января идет густой снег, будет хороший урожай хлеба. Также если на деревьях иней и стоит безветренная погода – год будет удачным и урожайным. Потепление придет, если 10 января с неба идет хлопья снега.

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