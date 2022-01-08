Погода в Украине окончательно испортится после рождественских праздников, половину регионов атакуют осадки, а также сильные морозы до -10 градусов.

Как сообщает Politeka.net, в Укргидрометцентре обновили прогноз на воскресенье, 9 января. Погода после праздников вновь начнет портиться – в половину регионов ворвется мокрый снег, а температура продолжит неумолимо снижаться. При этом в некоторых областях будет достаточно сухо и солнечно.

Самая благоприятная погода ожидается в западных областях. Днем там будет около -1..2 градусов, а ночью похолодает до -3..-6 градусов. Будет сухо и солнечно.

Центральные, южные и часть восточных регионов в воскресенье атакует мокрый снег. На Юге ожидается около 2-5 градусов днем и 0..-1 ночью. В Центре будет небольшой минус – до -2 и снег, а в восточных областях -1..2 градуса. Отмечается, что в Донецкой и Луганской областях будет солнечно, без осадков.

Добавим, что уже с понедельника снег вперемешку с мокрым снегом ожидается во всех областях.

Напомним, что погода приготовила украинцам сюрприз, что будет с температурой.

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