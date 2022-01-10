Крупнейшие операторы мобильной связи в Украине Киевстар и Vodafone объявили о повышении тарифов с 1 января - еще один оператор Lifecell также приберег "сюрприз".

Изменения коснулись некоторых услуг Киевстар. В частности, с начала года подорожал тариф Smart. Теперь он стоит на 50 гривен больше. В то же время абоненты получили дополнительные 80 минут на звонки в другие сети, в том числе за границу.

Кроме того, на 10% выросла стоимость минуты переадресованного звонка с номера 0-800 для абонентов бизнес-сервисов Киевстар. Также увеличилась плата за услугу рассылки SMS Коммерческого Контакт-центра. Теперь она составляет 0,55 грн за каждое сообщение.

"Эти изменения необходимы, чтобы поддерживать обслуживание сервисов на должном уровне и обеспечивать клиентам лучший опыт использования услуг Киевстар для бизнеса", - говорится на сайте оператора.

Vodafone повысил стоимость самого дешевого тарифного плана 4G Smart XS. Он подорожал сразу на 55 гривен. При этом раньше его стоимость составляла 45 гривен. Также до 120 гривен (с 85 гривен) выросла стоимость тарифа 4G Smart S+.

Произошли изменения и в компании Lifecell. С 1 января будет отключена акция в тарифе «Украинцы – Вместе!». То есть клиенты больше не смогут рассчитывать на скидку 10%.

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