О нюансах прохождения регистрации на внешнее независимое оценивание рассказали в YouTube-программе ZNOUA.
Сначала нужно открыть регистрационное поле, где предстоит выбрать предметы, которые вам нужны (если вы заканчиваете школу и собираетесь поступать в вуз в Украине, обязательным предметом будет украинский язык и литература).
Затем следует заполнить регистрационную карточку.
После чего собрать необходимый пакет документов (перечислены ниже).
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Документы с регистрационной карточкой нужно отнести в учреждение образования, если вы являетесь выпускником школы (то есть выпускников регистрирует школа, но если вы - выпускник прошлых лет - то вы сами отправляете документы почтой на абонентский ящик Регионального центра оценивания качества образования).
Список документов, необходимых, чтобы зарегистрироваться на ЗНО-2022:
- копия паспорта;
- две одинаковый фотографии размером 3*4 (должны соответствовать нынешнему возрасту). Эти фото нужно наклеить на регистрационную форму.
- регистрационная карта, которую нужно сформировать и распечатать. А также написанное от руки заявление с указанием своих паспортных данных;
- копия документа про образование (для выпускников прошлых лет, копия аттестата, приложение не надо);
- справка с места учебы (если вы слушатель/ученик учреждений профессионального образования).
Добавим, регистрация на ЗНО-2022 стартует 1 февраля и будет идти до 9 марта. Ообщее количество учебных предметов, которые можно выбрать для бесплатного прохождения ЗНО, не должно превышать 5.
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