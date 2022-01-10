Для того, чтобы зарегистрироваться на ЗНО-2022, на сайте Украинского центра оценивания качества образования есть отдельный пункт "Регистрация".

О нюансах прохождения регистрации на внешнее независимое оценивание рассказали в YouTube-программе ZNOUA.

Сначала нужно открыть регистрационное поле, где предстоит выбрать предметы, которые вам нужны (если вы заканчиваете школу и собираетесь поступать в вуз в Украине, обязательным предметом будет украинский язык и литература).

Затем следует заполнить регистрационную карточку.

После чего собрать необходимый пакет документов (перечислены ниже).

Документы с регистрационной карточкой нужно отнести в учреждение образования, если вы являетесь выпускником школы (то есть выпускников регистрирует школа, но если вы - выпускник прошлых лет - то вы сами отправляете документы почтой на абонентский ящик Регионального центра оценивания качества образования).

Список документов, необходимых, чтобы зарегистрироваться на ЗНО-2022:

копия паспорта;

две одинаковый фотографии размером 3*4 (должны соответствовать нынешнему возрасту). Эти фото нужно наклеить на регистрационную форму.

регистрационная карта, которую нужно сформировать и распечатать. А также написанное от руки заявление с указанием своих паспортных данных;

копия документа про образование (для выпускников прошлых лет, копия аттестата, приложение не надо);

справка с места учебы (если вы слушатель/ученик учреждений профессионального образования).

Добавим, регистрация на ЗНО-2022 стартует 1 февраля и будет идти до 9 марта. Ообщее количество учебных предметов, которые можно выбрать для бесплатного прохождения ЗНО, не должно превышать 5.

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