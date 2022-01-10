Для украинцев решили ввести систему штрафных баллов за нарушения, которая повлияет на наказание граждан.

Соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде, сообщается на сайте парламента. В нем речь идет о введении системы штрафных баллов для водителей за нарушение правил дорожного движения.

Авторы законопроекта предлагают ввести 12-балльную систему, которая позволит фиксировать нарушения водителей, начиная с самых мелких. Таким образом, баллы будут постепенно накапливаться.

Если они достигнут отметки в 12 баллов и выше, водителя на время лишат права управлять транспортным средством. Для людей, которые получили права впервые менее года назад, критической отметкой станет 8 и более баллов.

В указанной системе для нарушения разных ПДД предлагается ввести различные эквиваленты в диапазоне от 1 до 5 баллов.

Так, водитель будет получать 1 штрафной балл за непристегнутый ремень безопасности или перевозку детей без автокресла; 2 балла – за превышение скорости на 20 км/ч, нарушения правил проезда перекрестков, обгона, остановок общественного транспорта, несоблюдение дистанции или использование телефона за рулем; 3 балла – за нарушение правил движения и остановки на полосе для общественного транспорта, превышение скорости на 50 км/час, непропуск скорой, пожарных или полиции, превышение количества пассажиров в маршрутном транспорте; 5 баллов – за превышение скорости более чем на 50 км\ч, создание аварийной ситуации, побег с места ДТП.

При этом штрафы за все эти нарушения отменять не собираются: водители продолжат их получать вместе со штрафными баллами.

Впрочем, баллы не будут накапливаться вечно: они обнулятся спустя год после их начисления.

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