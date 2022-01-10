Новая жалоба на работу ПриватБанка появилась на сайте Минфина в разделе с отзывами, передает Politeka.net.
По словам украинки, когда она расплачивалась на кассе магазина картой ПриватБанка, произошел сбой, в результате, оплату удалось провести со второго раза. На следующий день клиентке пришло уведомление, что с ее карты повторно списали сумму за эту же покупку.
"7 января эту же сумму без моего согласования, без предупредительного смс с кодом и т.п. списали снова, когда я находилась дома и ничего не покупала вообще. Деньги якобы обещают устно вернуть в течение 120 суток после рассмотрения моего обращения "всеми сторонами спора", - сообщила возмущенная украинка и добавила, - Считаю, что такие случаи не единичны и суммы немалые. Каким образом ПриватБанк допускает такую халатность и нарушение платежной дисциплины?!".
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В ПриватБанке откликнулись на жалобу и объяснили, что произошло и как вернуть деньги в подобном случае.
"Исходя из описания ситуации, вероятно, торговая точка не списала сумму сразу, а средства были зарезервированы на карточке, после чего вместо списания уже зарезервированной суммы в банк поступил запрос на списание такой же суммы отдельно. Если вы уже обратились в поддержку и подали заявку на обжалование оплаты, достаточно ожидать. Правилами платежной системы предусмотрен регламент до 120 дней и со своей стороны мы сделаем все, чтобы заявка была проработана как можно скорее".
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