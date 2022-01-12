Появились подробности трагической смерти российского телеведущего Михаила Зеленского на отдыхе в одной из экзотических стран.

Как пишет Телеграм-канал Shot, о смерти 46-летнего журналиста сообщил вечером во вторник, 11 января, замруководителя канала «Россия Культура» Александр Ефимович.

«Вечная память… На 47-м году жизни скончался наш телеведущий Михаил Зеленский», - написал он.

Как стало известно, Михаил Зеленский отдыхал с женой в Доминикане. В какой-то момент он почувствовал недомогание. Журналиста доставили в местную больницу, где врачи пытались ему помочь до последнего. Однако, состояние Михаила было тяжелым, а усилия врачей оказались бессильными: вскоре он скончался в больнице.

По предварительным данным, журналист умер в результате инсульта. Сейчас устанавливается более точная причина.

В России Михаил Зеленский запомнился как ведущий известных телепрограмм. Так, с 2001 по 2011 год его можно было увидеть в студии программы «Вести-Москва» на телеканале «Россия». После этого он два года вел ток-шоу «Прямой эфир». В последние годы он перешел от политических новостей к культурным, и работал на одноименном телеканале.

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