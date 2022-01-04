В сети эмоционально отреагировали на трагическую судьбу известных французских братьев-близнецов Игоря и Григория Богданофф, которые умерли с разницей в шесть дней.

Как пишет Politeka.net, история знаменитостей поразила интернет-пользователей.

Братья Богданофф были известными фигурами на французском телевидении. Они вели передачи о научной фантастике и косметологии. Близнецы были широко известны из-за своей необычной внешности. Одни предполагали, что она стала результатом неудачной пластики, а другие верили, что у близнецов было редкое генетическое заболевание.

15 декабря оба близнеца попали в больницу с коронавирусом. 28 декабря Григорий скончался. А 3 января – спустя шесть дней – ушел из жизни Игорь. Обоим братьям на момент смерти было 72 года.

Такое совпадение вызвало бурные обсуждения в сети.

«Такие красивые были в молодости», «Родились вместе и умерли почти вместе», «Один брат не смог жить без брата», «Брат забрал за собой... Они ведь по жизни вообще неразлучные были ...», «Не зря говорят про сильную связь близнецов жалко чисто по человечески», «Потрясающая связь между братьями», - пишут люди.

Напомним, известный шоумен ушел из жизни через шесть дней после своего брата-близнеца.

Как сообщала Politeka, не стало одного из знаменитых братьев-шоуменов.

Также Politeka писала, что семью известного ведущего потрясло большое горе.