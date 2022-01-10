Как сообщает Politeka.net, украинский актер и ведущий Андрей Джеджула потерял отца - Владимир Владимирович умер в 78-летнем возрасте на Рождество.
В Сторис своего Инстаграм телеведущий поделился новыми кадрами.
«Папа отправится на встречу к маме самым красивым», - написал артист.
Сообщалось, что у папы Андрея Джеджулы было слабое сердце, а 13 лет назад ему сделали шунтирование. В марте в 2020 году у мужчины был диагностирован рак мозга. Телеведущий признался, что скрывал страшный диагноз.
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Отец Андрея Джеджулы ушел из жизни в результате осложнений, вызванных коронавирусом.
Напомним, мама Андрея Джеджулы Екатерина Александровна умерла 8 марта 2016 года.
«Я очень сильно тебя люблю и навсегда возненавидел 8 марта!!! Ненавижу этот день!!! Я думал, что достаточно взрослый, чтоб принять, что угодно, но только не это... Пустота...», - написал тогда телеведущий в соцсети.
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