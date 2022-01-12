Во Львове не стало известного украинского музыканта, который за свою жизнь проработал в нескольких коллективах - в Сети выражают боль от утраты.

12 января стало известно о смерти известного музыканта Игоря Лесько. Об этом сообщили в официальной группе коллектива "Піккардійська терція", сообщает Politeka.net.

Музыкант умер на 67 году жизни во Львове. Причина трагедии неизвестна, но некоторые СМИ сообщают, что последние годы Игорь Лесько тяжело болел.

Отметим, Игорь Лесько (псевдоним "Марцифал") родился 15 апреля 1955 года. Был участником ВИА "Ватра" (в первом составе "Ровесник") и с 1979 по 1988 год ВИА "Смеричка" Назария Яремчука, с ноября 1992 года – ударником львовской группы "Лесик Band", а также много лет он работал в группе "Піккардійська терція", и в Германии в известном цирке "Krone".

"Раньше нас покинул Иван, теперь ушел Ты", - написал лидер группы "Піккардійська терція" Владимир Якимец, упомянув о смерти бывшего ударника Ивана Вощины в 2015 году.

В Сети тоже выразили свои соболезнования:

"Светлая память легенде украинского творчества!", "Очень жалко. Помню приятное сотрудничество с талантливым МУЗЫКАНТОМ и ЧЕЛОВЕКОМ. Искренние соболезнования семье, детям... Царство небесное", "Очень и очень жаль 🥲 Чрезвычайно добрый, искренний, веселый был человек. Трудно поверить, что Марцефал уже не с нами. Светлая память тебе друг Игорь. Искренние соболезнования жене Натали и сыну с семьей".

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