Умер композитор, аранжировщик и музыкант многих групп, в том числе "Сплин" и "Колибри" Олег Эмиров - на данный момент точная причина смерти неизвестна.
О трагическом известии сообщила группа "Колибри" в своих социальных сетях. У 51-летнего музыканта были проблемы с сердцем, что могло повлиять на его здоровье.
"У нас большое горе. Сегодня ночью умер наш дорогой друг Олег Эмиров. Музыкант редкого и большого дара, высочайшего уровня культуры, мудрый друг, надежный товарищ, человек", — почтили память коллеги композитора в микроблоге в Facebook.
Олег Эмиров родился в Санкт-Петербурге 8 сентября 1970 года. Он работал аранжировщиком и клавишником с Борисом Гребенщиковым, а также в таких группах, как "Колибри", "Сплин", "Tequilajazzz".
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Кроме того, он написал музыкальные темы для десятков телепередач, включая "Намедни", "Школа злословия", "Программа Максимум", "Внимание, розыск!" и "Сегодня" для российских развлекательных телеканалов.
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