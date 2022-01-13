В 2022 году будет много как праздничных, так и полноценных выходных дней, при этом в феврале украинцы отмечают ряд религиозных праздников.

Как сообщает Politeka.net, в феврале 2021 года нас ждет ряд особенных праздников: Китайский Новый год, День святого Валентина, Сретение Господне, неделя Масленицы и многие другие.

Февраль один из немногих месяцев в году, у котором у нас нет дополнительных дней для отдыха, то есть государственных выходных. В феврале 2022 года в Украине будет восемь официальных выходных дней. Это субботы и воскресенья 5 и 6, 12 и 13, 19 и 20, 26 и 27 февраля.

Все праздники в феврале 2022:

1 февраля - Китайский Новый год 2022; День безопасного интернета

2 февраля - День сурка

4 февраля - Всемирный день борьбы против рака

6 февраля - Международный день бармена

9 февраля - Международный день стоматолога

10 февраля - Международный день борьбы с эпилепсией

11 февраля - Всемирный день больного

13 февраля - Всемирный день радио

14 февраля - День Святого Валентина; День компьютерщика

15 февраля - Международный день онкобольного ребенка; Сретение Господне; День чествования участников боевых действий на территории других государств

17 февраля - День спонтанного проявления доброты

20 февраля - Всемирный день социальной справедливости

21 февраля - Международный день родного языка

22 февраля - Международный день поддержки жертв преступлений

25 февраля - День инженерно-авиационной службы ВСУ

28 февраля - начало Масленицы (до 6 марта).

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