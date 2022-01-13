Как сообщает Politeka.net, в феврале 2021 года нас ждет ряд особенных праздников: Китайский Новый год, День святого Валентина, Сретение Господне, неделя Масленицы и многие другие.

зима, люди, погода, новый год

Февраль один из немногих месяцев в году, у котором у нас нет дополнительных дней для отдыха, то есть государственных выходных. В феврале 2022 года в Украине будет восемь официальных выходных дней. Это субботы и воскресенья 5 и 6, 12 и 13, 19 и 20, 26 и 27 февраля.

Все праздники в феврале 2022:

  • 1 февраля - Китайский Новый год 2022; День безопасного интернета
  • 2 февраля - День сурка
  • 4 февраля - Всемирный день борьбы против рака
  • 6 февраля - Международный день бармена
  • 9 февраля - Международный день стоматолога
  • 10 февраля - Международный день борьбы с эпилепсией
  • 11 февраля - Всемирный день больного
  • 13 февраля - Всемирный день радио

зима, люди, погода, новый год

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  • 14 февраля - День Святого Валентина; День компьютерщика
  • 15 февраля - Международный день онкобольного ребенка; Сретение Господне; День чествования участников боевых действий на территории других государств
  • 17 февраля - День спонтанного проявления доброты
  • 20 февраля - Всемирный день социальной справедливости
  • 21 февраля - Международный день родного языка
  • 22 февраля - Международный день поддержки жертв преступлений
  • 25 февраля - День инженерно-авиационной службы ВСУ
  • 28 февраля - начало Масленицы (до 6 марта).

Напомним, что зима даст украинцам передохнуть, дожди с мокрым снегом отступят: какой будет погода.

Как сообщала Politeka, морозы скуют Украину даже днем, но снег пойдет только в трех областях.

Также Politeka писала, кому солнце, а кому морозы до минус 10: погода покажет украинцам свои капризы, кому не повезет.