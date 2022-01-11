Как сообщает Politeka.net, во вторник, 11 января, в Украине будет сухая и морозная погода. Серьезных осадков не предвидится, как и сильных морозов.
В центральных областях будет -3..-6 градусов, такой же температурный режим ожидается и ночью. В южных и восточных регионах будет на пару градусов теплее – около -1..1 градусов. В западных областях ожидается -2..-5 градусов.
Такой щадящий температурный режим продержится в Украине всего один день, после чего страну атакуют сильные морозы до -16 градусов. Резко похолодает во всех без исключения регионах. При этом погода будет солнечной и сухой. Холоднее всего будет в центральных областях – даже днем столбики термометра будут показывать -12..-14 градусов. Будет холодно и в других регионах. Морозы задержатся в Украине на несколько дней.
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