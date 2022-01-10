Согласно данным Укргидрометцентра, во вторник, 11 января, в Украину придет настоящая зима с морозом до -7 градусов и снегопадами в нескольких областях.
Так, холоднее всего будет на Западе, Севере и в Центре. Столбики термометров опустятся ночью до 5-7 со знаком минус, днем покажут -2...-4. Без существенных осадков, ветер северный 7-12 метров в секунду.
Традиционно, теплее всего будет на Юге. Температура воздуха ночью может опуститься до -4, днем от -1 до +2. В Крыму до четырех тепла. Осадков также не предвидется, ветер северный 7-12 метров в секунду.
На Востоке обещают мокрый снег (выпадет в Харьковской, Донецкой и Луганской областях) и температуру от -1 до +1. Ветер северный 7-12 метров в секунду.
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В Киеве во вторник, 11 января, ночью ударит мороз до -7, днем столбики термометров покажут -2...-4 градуса. Без существенных осадков.
Если верить народным приметам, то теплая погода в этот день предсказывает раннюю и теплую весну. Метель обещает пасмурный июль. Дует северный ветер и небо безоблачно – наступят холода. Низко плывут облака – в холодную погоду.
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