В Украине банки могут заблокировать карточку клиента и обратиться к нему за объяснениями - раскрыты причины, которые могут послужить такому решению.

Банки в Украине могут блокировать карточки клиентов в случае спорных операций. Об этом говорится в законе о финмониторинге, пишет Politeka.net.

По закону "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем..." банки должны идентифицировать плательщиков, если сумма превышает 5000 гривен. Если за день клиенту поступило несколько платежей по 5000 гривен, то банк имеет право временно заблокировать счет и обратиться за объяснениями.

Также банки устанавливают собственные нормы системы финмониторинга, жесткость которых может отличаться.

Закон не распространяется на клиентов лишь в нескольких случаях:

оплата услуг ЖК, оплата налогов, штрафов и других сборов;

оплата кредита на сумму 30 тысяч гривен;

переводы, которыми оплачиваются товары и услуги, если номер карты сопровождает перевод;

все наличные переводы в Украине в переделах 5000 грн;

снятие средств с личного счета".

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