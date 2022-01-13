«Приватбанк», «Ощадбанк» и другие украинские банки значительно сократили количество своих филиалов по всей стране за 2021 год.

Об этом сообщил Национальный банк Украины в своей новой статистике.

Отмечается, что всего за последний год украинские банки закрыли 449 своих филиалов по всей стране.

Так, «Ощадбанк» закрыл за год 235 своих филиалов. Теперь число его отделений по стране составляет 1602. «Приватбанк» же закрыл за год 220 отделений. По состоянию на 1 января в Украине работает 1497 филиалов банка.

«Райффайзен банк» за год закрыл 4 отделения (осталось 392 филиала», «УкрСиббанк» - на 21 (остался 251).

В свою очередь, ПУМБ открыл 24 новых филиала и теперь число его отделений увеличилось до 248, а у «А-Банка» открылось 7 филиалов, теперь сеть включает 239 отделений.

Статистика свидетельствует о том, что число физических отделений банков в Украине в среднем сокращается начиная с 2012 года. На тот момент по стране насчитывалось более 20 тысяч отделений разных банков. Также банки сокращают и число своих структурных подразделений.

Напомним, ПриватБанк требует деньги после закрытия счетов и карточек.

Как сообщала Politeka, сбой терминала и двойное списание средств с карты ПриватБанка.

Также Politeka писала, что тысячу за вакцинацию прекращают выплачивать в 2021-м году.