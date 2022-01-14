Лида Ли стала восходящей звездой украинского шоу-бизнеса, сообщает Politeka.net. Звезда сейчас записывает новые хиты, в частности, ее дуэт с коллективом KADNAY просто "порвал" украинцев.
О своих успехах и буднях звезда рассказывает в Инстаграм. Так, в сторис артистка решила запечатлеть результат ДТП, свидетельницей которого стала.
На кадрах машина оказалась на отбойнике. Примечательно, что авария произошла на проспекте Героев Сталинграда, а кадры Лида Ли сняла, проезжая на своем авто.
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Позже звезда опубликовала версию случившегося, и решила поделиться своим мнением.
Так, в источнике говорится, что женщина-водитель "Toyota" перепутала педали, выезжая со двора. В результате машина на скорости наехала на отбойник. В итоге никто не пострадал.
"Как оказалось. Я все - так думала, что это на спор", - прокомментировала бывшая подопечная Монатика.
Примечательно, что на виновницу ДТП составили админматериалы по ст. 124 КУоАП. Ей грозит штраф в размере 850 гривен или лишение права управления транспортными средствами сроком от шести месяцев до одного года.
Напомним, Лида Ли и Дмитрий Каднай решились показать, что происходило с ними за кадром
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