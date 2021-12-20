Как сообщает Politeka.net, популярная певица и бывшая подопечная Монатика Лида Ли, которая принимала участие в шоу "Танці з зірками", поделилась в своем Instagram радостной новостью. Оказалось, в семье артистки случилось пополнение.

На своей странице Лида опубликовала трогательное видео, в котором сначала рассказала о подарке родителям, а затем и показала его. Девушка подарила близким милого песика.

"Мы всей семьей отправляется делать подарок родителям, о котором я мечтала с самого раннего детства. Я даже не могу вам сказать, насколько, но я всегда мечтала однажды сделать именно такой сюрприз", - поделилась Лида Ли в ролике.

В ролике также можно увидеть, как певица вручает маме свой пушистый подарок. Видно, что радовались все вокруг, особенно мама певицы, которая ад слезу пустила.

"Вчера в нашей семье случилось долгожданное пополнение…", - подписала видео артистка.

Напомним, Экс-подопечная Монатика Лида Ли устроила атмосферную тренировку в мини: "Почему так красиво?".

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