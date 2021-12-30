Известный певец Дмитрий Каднай (KADNAY) показал, что происходило за кадром в компании со своей командой, и с бывшей подопечной Монатика, Лидой Ли.

Украинские звезды Дмитрий Каднай и Лида Ли в этом году принимали участие в шоу "Танці з зірками", и, видимо, оба решили продолжить работу вне его рамок, сообщает Politeka.net.

Несколько дней назад коллектив KADNAY выпустил совместный трек с Lida Lee. Новая песня называется "MONSTER".

Певица выразила огромное признание за работу с группой, и рассказала, что песня рассказывает о личности, которая бывает разной, и в ней есть загадка.

В новом посте в своем Инстаграм Дмитрий Каднай решил показать бэкстейдж съемок на эту композицию.

"MONSTER backstage

Часть вторая

Вертикальная)

Enjoy



И кстати ... завтра ж Новый год )))

Twenty twenty too 🤣", - написал артист.

За полчаса публикация собрала сотни лайков и немного комментариев.

"Монстр-любовь 😈❤️", "😈❤️‍🔥❤️‍🔥", - написали пользователи Сети.

Отметим, на страницу Дмитрия Кадная подписаны 66,4 тысячи поклонников. В своем Инстаграм артист рассказывает о самых важных творческие моментах для коллектива, и о многом другом.

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