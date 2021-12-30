Украинские звезды Дмитрий Каднай и Лида Ли в этом году принимали участие в шоу "Танці з зірками", и, видимо, оба решили продолжить работу вне его рамок, сообщает Politeka.net.
Несколько дней назад коллектив KADNAY выпустил совместный трек с Lida Lee. Новая песня называется "MONSTER".
Певица выразила огромное признание за работу с группой, и рассказала, что песня рассказывает о личности, которая бывает разной, и в ней есть загадка.
В новом посте в своем Инстаграм Дмитрий Каднай решил показать бэкстейдж съемок на эту композицию.
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"MONSTER backstage
Часть вторая
Вертикальная)
Enjoy
И кстати ... завтра ж Новый год )))
Twenty twenty too 🤣", - написал артист.
За полчаса публикация собрала сотни лайков и немного комментариев.
"Монстр-любовь 😈❤️", "😈❤️🔥❤️🔥", - написали пользователи Сети.
Отметим, на страницу Дмитрия Кадная подписаны 66,4 тысячи поклонников. В своем Инстаграм артист рассказывает о самых важных творческие моментах для коллектива, и о многом другом.
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