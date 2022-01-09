Певица Лида Ли, которую продюсировал Дмитрий Монатик, показала эффектный образ в приталенном платье с вырезом.

Как пишет Politeka.net, Лида Ли является восходящей звездой украинского шоу-биза. Звезда некоторое время была подопечной Дмитрия Монатика, но недавно стало известно, что артисты решили прекратить сотрудничество. Также певица приняла участие в последних "Танцях з зірками", но покинула шоу уже на пятом эфире. Не забывает Лида и об Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным.

На новом видео Лида была в черном мини-платье с вырезом. Звезда в руках держала бокал с игристым вином.

"Последний праздничный weekend перед тем как ворваться в насыщенные, первые, деловые будни этого года! Поэтому давайте проведём их продуктивно", - написала Лида Ли.

Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:

"Красотка и стильная", "Вау", "Огонь, что это за трэк".

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