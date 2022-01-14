По состоянию на 1 января 2022 года 3,8 млн граждан Украины получали пенсии в размере 2,5 тыс. грн (35,6% от общего числа пенсионеров), до 2 тыс. грн – 1,4 млн человек (13,4%). Соответствующие данные опубликовал Пенсионный фонд Украины 12 января.

По данным ПФУ, 2,3 млн украинцев (21%) получают пенсии от 3 до 4 тыс. грн в месяц, 1,9 млн (9,7%) – от 4 до 5 тыс. грн, 1,7 млн человек (15,4%) – от 5 до 10 тыс. грн, 511 тыс. граждан Украины – более 10 тыс. грн (4,7% от общего числа пенсионеров).

Также в ПФУ сделали уточнение относительно текущих выплат пенсий.

Так, 14 января ПФУ продолжает финансирование пенсий января согласно утвержденному графику.

На пенсионные выплаты сегодня направлено 2,7 млрд. грн.

Обеспечено финансирование пенсий января на общую сумму – 27,4 млрд. грн.

Отмечается, что выплата пенсий будет произведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.

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