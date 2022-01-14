По состоянию на 1 января 2022 года 3,8 млн граждан Украины получали пенсии в размере 2,5 тыс. грн (35,6% от общего числа пенсионеров), до 2 тыс. грн – 1,4 млн человек (13,4%). Соответствующие данные опубликовал Пенсионный фонд Украины 12 января.
По данным ПФУ, 2,3 млн украинцев (21%) получают пенсии от 3 до 4 тыс. грн в месяц, 1,9 млн (9,7%) – от 4 до 5 тыс. грн, 1,7 млн человек (15,4%) – от 5 до 10 тыс. грн, 511 тыс. граждан Украины – более 10 тыс. грн (4,7% от общего числа пенсионеров).
Также в ПФУ сделали уточнение относительно текущих выплат пенсий.
Так, 14 января ПФУ продолжает финансирование пенсий января согласно утвержденному графику.
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На пенсионные выплаты сегодня направлено 2,7 млрд. грн.
Обеспечено финансирование пенсий января на общую сумму – 27,4 млрд. грн.
Отмечается, что выплата пенсий будет произведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.
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