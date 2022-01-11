В Минсоцполитики разъяснили, чего ждать на пенсии людям, которые не работали, работали неофициально или не смогли накопить необходимые 15 лет стажа до выхода на пенсию.

Подробности рассказала министр социальной политики Марина Лазебная в интервью «24 Каналу».

Так, те, у кого страхового стажа недостаточно для получения пенсии (то есть менее 15 лет), могут рассчитывать на минимальный размер пенсии, который привязан к прожиточному минимуму – на сегодняшний день это 1934 грн. Раньше она называлась "социальной". Но в данному случае выплаты начнут давать не в 60 лет (как лицам с полным стажем), а в 63 года.

Если же человек нигде не работал официально (у него вообще нет страхового стажа), он будет получать пособие, а не пенсию. Эта выплата называется "государственная помощь людям, которые не имеют права на пенсию" и она также привязан к прожиточному минимуму (1934 грн). Начать получать ее можно только с 65-летнего возраста.

Отметим, в декабре 2021 года средний размер пенсии в Украине составил 3980 грн, что на 546 грн (или на 16%) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (3434 грн).

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