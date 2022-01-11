Подробности рассказала министр социальной политики Марина Лазебная в интервью «24 Каналу».

Так, те, у кого страхового стажа недостаточно для получения пенсии (то есть менее 15 лет), могут рассчитывать на минимальный размер пенсии, который привязан к прожиточному минимуму – на сегодняшний день это 1934 грн. Раньше она называлась "социальной". Но в данному случае выплаты начнут давать не в 60 лет (как лицам с полным стажем), а в 63 года.

украинцы, карантин, локдаун

Если же человек нигде не работал официально (у него вообще нет страхового стажа), он будет получать пособие, а не пенсию. Эта выплата называется "государственная помощь людям, которые не имеют права на пенсию" и она также привязан к прожиточному минимуму (1934 грн). Начать получать ее можно только с 65-летнего возраста.

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Отметим, в декабре 2021 года средний размер пенсии в Украине составил 3980 грн, что на 546 грн (или на 16%) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (3434 грн).

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