О том, каких этапов повышения выплат стоит ждать украинцам, рассказала в эфире канала «Украина 24» директор департамента пенсионного обеспечения ПФУ Елена Охрименко.
Она отметила, что ближайшее повышение пенсий ожидается с приходом весны. Так, с 1 марта в Украине повысят выплаты ликвидаторам и инвалидам аварии на ЧАЭС.
В свою очередь, с 1 апреля работающим пенсионерам будут начислять доплаты. С этого месяца им также должны были пересчитать выплаты, однако стало известно, что в связи с «изменением отчетности» это произойдет позже. Точные сроки пока не называются.
Затем в июле украинцев ждет рост прожиточного минимума.
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«Дальше – у нас будет в этом году изменение минимальной заработной платы с 1 октября», - рассказала Охрименко.
Помимо этого с 1 октября вырастет пенсия украинцев, достигших возраста 65 лет и проработавших 30-35 лет. Размер их минимальной пенсии напрямую зависит от минимальной зарплаты и не может быть меньше 40% от нее, поэтому перерасчет произойдет сразу после роста минималки.
Стоит отметить, что украинские пенсионеры начали получать больше уже с этого месяца. Так, с 1 января выросли выплаты людям с инвалидностью из числа ликвидаторов Чернобыльской аварии, а также людям, которые потеряли кормильца.
Также перерасчет пенсий активно проводился в 2021 году, когда выплаты выросли для многих категорий граждан.
Напомним, украинцам рассказали, что ждет на пенсии тех, кто работал неофициально.
Как сообщала Politeka, стало известно, кому пенсионный стаж могут засчитать в двойном размере.
Также Politeka писала, что в ПФУ сообщили, когда ждать выплаты пенсий в январе.