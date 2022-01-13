По сравнению с предыдущим обновлением перечня банков, который был летом прошлого года, добавилось еще два финансовых учреждения. Таким образом, на сегодня 46 банков имеют право производить выплаты. Об этом сообщается на сайте Минфина.
Ниже полный список банков, в которых бюджетники и пенсионеры могут получать свои выплаты:
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Ранее мы рассказывали, что с 1 января в Украине выросли надбавки определенным категориям граждан. В частности, больше денег будут получать украинцы, ухаживающие за инвалидами детства и детьми с инвалидностью.
Размер надбавки для первых вырос со 150% до 200% от прожиточного минимума. Теперь они будут получать не 2901 гривну, а 3868 гривен. Для вторых сумма выросла тоже до 200%. Помощь на детей-инвалидов до 6 лет составляет теперь 4200 гривен, от 6 до 18 лет – 5236 гривен.
Напомним, тысячи украинцев получат повышенные выплаты с 1 января, кого коснется.
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Также Politeka писала, что цены в Украине стремительно меняются: что подешевело и на сколько изменилась стоимость продуктов