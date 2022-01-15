В 2022 году не все 60-летние украинцы смогут уйти на заслуженный отдых - некоторым придется еще поработать от 3 до 5 лет.

Связано это с тем, что с 1 января изменились требования к страховому стажу, необходимому для выхода на пенсию по возрасту. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

Так, украинцы могут выйти на пенсию в 60, 63 или 65 лет. Чтобы отправиться на заслуженный отдых в первом случае, надо иметь по состоянию на 2022 год - 29 лет страхового стажа (в прошлом году - 28). Для выхода на пенсию в 63 года - страховой стаж должен составлять от 19 до 29 лет. И тем, кому 65 лет, нужно иметь 15-29 лет страхового стажа.

Если к 65 годам у человека менее 15 лет страхового стажа, то он может рассчитывать на социальную госпомощь в размере прожиточного минимума для потерявших трудоспособность — на 1 января 2022 года эта помощь составляет 1934 грн. Правда, ее получат не все. Деньги начислят только тем пенсионерам, которые получают доход меньше прожиточного минимума (в 2022 году его размер составит 2481 грн).

Людям, которым не хватает трудового стажа для выхода на пенсию по возрасту, предлагают следующие варианты: получать социальную пенсию; продолжать работать до тех пор, пока стажа не будет достаточно; докупить отсутствующие годы стажа.



Ранее мы рассказывали, что некоторым украинцам страховой стаж могут зачислить в двойном размере при исчислении пенсионных выплат. В частности, такое предусмотрено для тех, кто работал в противочумных и лепрозорных заведениях здравоохранения, психбольницах, инфекционных учреждениях и т.п.

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