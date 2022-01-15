Сертификат ЗНО подтверждает факт регистрации для участия в тестировании - что изменилось и как он будет выглядеть в 2022-м.

Новую форму сертификата ЗНО-2022 утвердило своим приказом Министерство образования и науки. Кроме основной части, теперь появится дополнительная.

Отметим, в основной части сертификата внешнего независимого оценивания указываются учебные предметы, которые участник будет сдавать за счет средств государственного бюджета.

В дополнительную часть будет вноситься информация о предметах, которые участник тестирования будет сдавать дополнительно за собственные средства.

Также в новой форме сертификата ЗНО-2022 появится электронный идентификатор в виде QR-кода. Размещаться он будет в верхней части. С помощью него можно будет осуществить верификацию информации, указанной в сертификате.



Добавим, участники ЗНО получают сертификат в индивидуальном конверте вместе с уведомлением о регистрации на ЗНО. Документ направляется ученикам, которые сдают ГИА в форме ЗНО, в учебное заведение, в котором они учатся. Другим категориям лиц – по адресу, указанному при регистрации.



Сертификат ЗНО вместе с паспортом и приглашением-пропуском является обязательным документом для допуска к пункту тестирования.



Ранее мы сообщали, для того, чтобы зарегистрироваться для участия в ЗНО-2022, нужно собрать пакет необходимых документов, распечатать и заполнить регистрационную карточку. Затем все это нужно будет отнести в учреждение образования, если вы являетесь выпускником школы, или отправить почтой на абонентский ящик Регионального центра оценивания качества образования (если являетесь выпускником школы прошлых лет).

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