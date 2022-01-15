С начала 2021 года в Украине закрыли сотни отделений банков - Национальный банк Украины раскрыл итоговое число по состоянию на первое января текущего года.

В прошлом году в Украине закрылись сотни отделений. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на данные официального ресурса. В НБУ назвали банки, которые решили "избавиться" от отделений больше остальных.

Так, в прошлом году, по состоянию на 1 января 2022-го, Ощадбанк закрыл 235 отделений (сейчас работают 1 602), Приватбанк – 220 (осталось 1 497); Укрсиббанк – 21 отделение (осталось 251).

Для сравнения в прошлом году в нашей стране закрылись 868 отделений, и работали - 7 134.

При этом сейчас такие банки, как АккордБанк и ПУМБ продолжают открывать свои отделения.

Отметим, что в Украине самыми популярными банками считаются учреждения ПриватБанк и Ощадбанк. Крупнейшие сети имеют указанные банки, а также Райффайзен банк.

Некоторые финучреждения за прошлый год прекратили свое существование, например, "Траст-Капитал". Также в начале 2022-го банк "Земельный капитал" значится, как уже недействующий. У этого учреждения было восемь отделений.

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