Клиентка ПриватБанка рассказала о ситуации, когда спустя год после обрывания сотрудничества с банком, у нее внезапно "нарисовался" долг.

Соответствующая жалоба опубликована на сайте Минфина в разделе с отзывами, передает Politeka.net.

Так, по словам украинки, в декабре 2020 года она закрыла счета и карты, а теперь ПриватБанк поставил ее в известность, что с закрытого счета произведено списание средств. В итоге, ей насчитали задолженность.

"В ходе долгосрочных разговоров с сотрудниками банка выяснилось, что банк за месяц до того, как известить о «долге» меня, сами отправили запрос на возврат средств в Международную Платежную Систему как мошенническое снятие средств, но не дождавшись ответа, так понимаю, решили «сбить деньжат» со всех сторон. Креативно. Кто еще сталкивался с таким лохотроном?", - возмутилась клиентка.

Сотрудники ПриватБанка откликнулись под жалобой, объяснив ситуацию.

"Запрос на списание средств был инициирован сайтом, где ранее были указаны реквизиты карты. Так как транзакция не была ранее завершена, была подтверждена — образовалась задолженность. Инициированная банком заявка на обжалование успешна, по ее результату до конца месяца будет погашена возникшая в результате операции задолженность", - говорится в сообщении.



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