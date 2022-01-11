Соответствующая жалоба опубликована на сайте Минфина в разделе с отзывами, передает Politeka.net.
Так, по словам украинки, в декабре 2020 года она закрыла счета и карты, а теперь ПриватБанк поставил ее в известность, что с закрытого счета произведено списание средств. В итоге, ей насчитали задолженность.
"В ходе долгосрочных разговоров с сотрудниками банка выяснилось, что банк за месяц до того, как известить о «долге» меня, сами отправили запрос на возврат средств в Международную Платежную Систему как мошенническое снятие средств, но не дождавшись ответа, так понимаю, решили «сбить деньжат» со всех сторон. Креативно. Кто еще сталкивался с таким лохотроном?", - возмутилась клиентка.
Сотрудники ПриватБанка откликнулись под жалобой, объяснив ситуацию.
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"Запрос на списание средств был инициирован сайтом, где ранее были указаны реквизиты карты. Так как транзакция не была ранее завершена, была подтверждена — образовалась задолженность. Инициированная банком заявка на обжалование успешна, по ее результату до конца месяца будет погашена возникшая в результате операции задолженность", - говорится в сообщении.
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