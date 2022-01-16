Рождение ребенка является важным и волнующим событием, а пособие по беременности и родам – существенной финансовой поддержкой для будущей матери.

Об этом говорится в сообщении на сайте Фонда социального страхования. Декретный отпуск обычно выдается с 30 недель беременности. Исключением являются женщины-чернобыльцы, которые могут уйти в декретный отпуск с 27 недель беременности.

Для расчета размера пособия необходимо умножить размер среднедневной заработной платы на количество дней фактического нахождения в отпуске в связи с беременностью и родами. Продолжительность страхового стажа при этом не учитывается.

Вместе с тем лицам, которые в течение 12 месяцев перед наступлением страхового случая имеют стаж менее 6 месяцев, размер пособия рассчитывается, исходя из начисленной заработной платы (дохода), с которой уплачиваются страховые взносы, но не более размера пособия, рассчитанного с двукратного размера минимальной заработной платы.

Стоит отметить, что с 1 декабря размер минимальной заработной платы в Украине вырос на 500 грн (до 6 500 грн). Такой же минимальная зарплата остается и в январе 2022 года.

Этот показатель оказывает непосредственное влияние на расчет максимального и минимального размеров декретных выплат, а, следовательно, и на сумму пособия по беременности и родам.

Максимальная база начисления ЕСВ – это 15 размеров минимальной зарплаты (т.е. с 1 декабря 6 500 × 15 = 97 500 грн в месяц).

Кроме того, сумма декретных не может быть меньше размера пособия, исчисленного с минимальной зарплаты: 6 500 / 30,44 (среднемесячное количество календарных дней) = 213,53 грн.

Как известно, в Украине также выплачивают помощь при рождении ребенка. Ее общий размер составляет 41 280 грн. Единовременная выплата производится в сумме 10 320 грн.

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