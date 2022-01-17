Украинцев предупредили о штормовых порывах ветра, из-за которых местами по стране будет введен «оранжевый» уровень опасности.

Неделя в Украине начнется с не самых приятных погодных условий. Так, синоптики Укргидрометцентра предупредили о том, что 17 января жителей западных и северных областей ждет очень ветренный день. Порывы ветра будут достигать скорости 17-22 м/с. В связи с этим в данных регионах вводится «желтый» уровень опаснсоти.

Во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях днем порывы ветра будут еще сильнее – до 25-28 м/с, из-за чего в областях вводится «оранжевый» уровень опасности. Ветер будет западным, с переходом в северо-западный.

Также в понедельник по всей стране возможны осадки в виде снега и мокрого снега. Они придут в Украину с запада вместе с холодным атмосферным фронтом, и постепенно переместятся на всю территорию страны. Без осадков будет только на юге, где будет облачно с прояснениями.

Температура по всей стране будет колебаться в районе 0 градусов, ночью возможны заморозки до -4…-8 градусов. На юге будет немного теплее – до +6 градусов днем.

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