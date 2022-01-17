Зима испытывает украинцев на прочность погодными качелями, скачками атмосферного давления и обильными осадками - во вторник, 18 января, ожидается ухудшение ситуации.

Согласно данным Укргидрометцентра, погода в ближайшее время будет ветреной: порывы будут достигать 17-22 м/с, а в Карпатах 25-30 м/с. При этом по всей территории страны небольшой и мокрый снег, местами метели.

Температура воздуха на Западе и Юге днем будет колебаться от -3 до +1. Ночью на Западе возможет мороз до -8, на Юге до -3.

На Севере и в Центре столбики термометров опустятся днем до -4, в темное время суток ожидаются морозы -5...-7.

На Востоке днем от -3 до 0, ночью местами до -5.

Известный украинский синоптик Наталья Диденко сообщила, что сильный ветер несет в Украину холодный атмосферный фронт, связанный с северо-западным циклоническим массивом. В зоне фронта выпадет снег, мокрый снег, а также будут наблюдаться вьюги. Хуже всего придется западным регионам, в дальнейшем непогода разойдется по всей стране, только на Юге прояснений будет больше, чем осадков.

"В Карпатах, на высокогорье, ветер гораздо сильнее! Осторожно!!!", - предупредила синоптик.

В Киеве во вторник, 18 января, температура воздуха ночью будет в пределах -4...-6, днем ожидается -3...-5. Ночью синоптики обещают снег, а днем мокрый снег.

Напомним, погода с начала недели испытает украинцев, синоптики предупредили об опасности: каким областям не повезет

Как сообщала Politeka, «третий уровень опасности»: стихия готовит новый удар по Украине, предупреждение спасателей

Также Politeka писала, что вслед за мокрым снегом в Украину ворвутся морозы, зима продолжит атаку