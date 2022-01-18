Если вы в этом списке, будьте осторожны и внимательны как никогда, чтобы в последующие месяцы не пришлось выбираться из "денежной ямы".

Об этом пишет Ftimes. Гороскоп на конец января от астрологов некоторым знакам Зодиака сулит непростое время. Так, астрологи назвали представителей зодиакального круга, у которых в конце января могут быть финансовые проблемы.

Раки

В конце января их временно покинет финансовая удача и укрепить материальное положение не получится. Ожидается много расходов и деньги будут просто испаряться. Избегайте крупных покупок, не планируйте поездки и отложите принятие важных финансовых решений.

Весы

Есть большой риск трудностей в бизнесе, даже возможно банкротство или потеря большой суммы денег. Также есть вероятность потерять все накопления и вклады. Пока же вам следует набраться терпения, и что важно хорошо отдыхать, так как существует риск профессионального выгорания.

Стрелец

Удача в конце января отвернется от трудолюбивых Стрельцов. Астрологи рекомендуют не брать на себя сразу много дел, тем более, что январь приготовил им трудности и финансовые потери. Особенно сложно будет бизнесменам.

Напомним, что пять знаков Зодиака могут сорвать финансовый джек-пот в январе.

Как сообщала Politeka, четырех знаков Зодиака ждет везение и удача в 2022 году.

Также Politeka писала, каким знакам Зодиака сильно повезет, а на кого свалятся проблемы.