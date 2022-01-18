Безналичные расчеты для клиентов ПриватБанка стали более выгодными - сколько теперь составляет комиссия и какие новые продукты платежной системы предлагает банк.

ПриватБанк с 15 января установил единый тариф для POS-терминалов. О снижении тарифов сообщила пресс-служба учреждения. Так, для бизнес-клиентов единый базовый размер комиссии за услуги эквайринга в торговых точках (приема платежей по банковским картам) теперь составляет 1,8%.

Ежемесячная фиксированная комиссия в размере 400 грн. остается без изменений. Такой тариф будет действовать как для новых, так и существующих клиентов банка.

Отмечается, что для тех, кто подключится к услугам эквайринга после 15 января, тариф в размере 1,8% будет установлен автоматически.

Те, кто уже является партнером сети #cahless ПриватБанка, в ближайшие дни получат электронные письма о снижении тарифов с дальнейшими инструкциями.

Кроме снижения тарифов, в ПриватБанке напомнили о возможности приема платежей через собственный смартфон с помощью Терминала и технологии NFC метка, делающей безналичные платежи удобными и доступными для микробизнеса.

Ранее мы сообщали, в НБУ назвали количество отделений ПриватБанка, которые закрылись в прошлом году. Так, банк оказался в тройке "лидеров" по закрытию своих отделени. По состоянию на 1 января в стране работают 1 497 отделений, закрылись 220.

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