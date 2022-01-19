Маричка Падалко на днях решила стать на военный учет согласно законопроекту “О внесении изменений в статью 1 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Об этом Маричка Падалко рассказала на своей фейсбук-странице. Недавно знаменитость посетила военкомат Шевченковского района, чтобы узнать некоторые детали. В частности, Падалко хотела уточнить, когда нужно приходить, чтобы встать на военный учет.

По словам Марички, ее первая попытка была неудачной, ей рассказали, что пока в военкоматах не провели разъяснительную работу касательно нововведений, потому сотрудники ничем не могут помочь желающим встать на учет.

"Женщинам? Ну, мы еще ничего не знаем, мы не получили никаких объяснений..." – сказали работники военкомата.

Впрочем, ведущая рассказала, что ее диплом не подпадает под профессии, которые есть в перечне. Поэтому Маричка планировала прийти со справкой от места работы. К слову, Падалко работает по специальности, которая есть в списке. Однако и здесь в военкомате не дали никаких пояснений.

"Ну... честно, мы не знаем, можно ли так... И сможем ли вас взять... Мы не получили никаких разъяснений", — пересказала слова, услышанные в военкомате Падалко.

Напомним, что 17 декабря 2021 года в силу вступил приказ №313 Министерства обороны Украины, согласно которому женщинам десятков профессий придется встать на обязательный учет военнообязанных.

Напомним, что Маричка Падалко показала, как веселится с мужем и дочкой.

Как Politeka писала, что Маричка Падалко похвасталась фигурой в обтягивающем платье: яркие кадры.

Также Politeka сообщала, что Падалко показала своих родителей.