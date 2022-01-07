Як пише Politeka.net, Марічка Падалко є популярною українською телеведучою і зіркою каналу 1 + 1. Знаменитість одружена з Єгором Соболєвим, з яким в офіційних відносинах з 2010 року. У пари є троє дітей-Михайло, Марія і Катерина.
Новими сімейними кадрами телеведуча поділилася на соєю сторінці в Instagram.
"Любиш дітей, люби і саночки возити...) і дітей", - написала вона в пості.
Марічка Падалко показала, як її чоловік віз на санках їх дочку Катерину.
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"Там жива дитина? Кать, скажи щось», - звернулася до Марічка.
У відповідь дівчинка тільки помахала рукою.
"Найщасливіші моменти в житті, це дитинство. Вітаю вашу сім'ю З Різдвом Христовим», - написали фоловери Марічки Падалко в коментарях.
Як відомо, Марічка Падалко і Єгор Соболєв познайомилися, коли у обох вже був шлюб, але заради спалахнули почуттів вони пішли від своїх попередніх обранців.
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