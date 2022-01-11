Як пише Politeka.net, 45-річна Марічка Падалко разом з донькою прийшла на прем'єрний показ новорічного українського фільму. Вона була одягнена в обтягуюче синє плаття, яке підкреслило її струнку фігуру. Варто відзначити, що для матері трьох дітей телеведуча виглядає просто чудово.

"Добрий, щирий і трохи наївний «Справжній Санта» – класний фільм на завершення періоду новорічних розваг і вражень. Вчора дивилися прем'єрний показ - за структурою і тематикою фільм нагадує британський "Real Love" , в якому перетинаються багато сюжетних ліній", - поділилася враженнями про фільм Марічка Падалко.

Вона додала, що у фільмі їй найбільше сподобалася гра Саши Попова, який є ведучим на 1+1. Також у фільмі засвітилася Ксенія Мішина і Даша Петрожицька.

Нагадаємо, що Марічка Падалко засвітилася зі своїм коханим: "зуміли зберегти вогник любові!".

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