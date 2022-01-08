Відома українська телеведуча і зірка " 1 + 1» Марічка Падалко розповіла, за що любить свята, показавши своїх батьків в мережі.

Як пише Politeka.net, Різдво - одне з найсвітліших і чарівних свят, яке прийнято відзначати виключно в колі сім'ї. Багато знаменитостей на різдвяні свята відвідують своїх батьків, не виключенням стала популярна українська ведуча новин на каналі 1+1 Марічка Падалко.

На своїй сторінці в Instagram Падалко опублікувала фотографію найдорожчих їй людей - мами і тата.

На фото щаслива Марічка обіймає батьків, які сидять за столом.

"За це я люблю свята! З мамою і татом😀", - повідомила ведуча.

Фолловери відзначили, що Марічці Падалко пощастило, що вона має батьків, багато хто побажав їй частіше радувати їх своїм відвідуванням.

"Як ви щасливі, що маєте батьків....частіше радуйте їх відвідуванням.Веселих різдвяних свят!!!",

"Здоров'я і довголіття вашим батькам і з Різдвом Христовим ваше сімейство!!!",- пишуть в мережі.

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