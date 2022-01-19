В Минобороны посоветовали украинкам не торопиться с постановкой на воинский учет, рассказав о грядущем упрощении порядка этой процедуры.

В скором времени воинский учет женщин заработает в полной мере и тогда украинкам будут предлагать участвовать в сборах или тренировках, рассказала в интервью «Українським Новинам» замминистра обороны Анна маляр.

Впрочем, процесс постановки женщин на воинский учет еще планируют усовершенствовать. Украинкам напомнили о том, что 2022 год будет переходным периодом, в течение которого некоторые аспекты могут упростить.

Маляр добавила, что в связи с этим украинцам стоит ждать изменений этого процесса, о которых сообщат в Минобороны.

Замминистра уточнила, что пока процесс постановки женщин на воинский учет мало отличается от аналогичного процесса для мужчин: нужно обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту жительства.

После внесения изменений в соответствующее законодательство на учет встали уже 435 украинок. Сейчас воинскому учету подлежат женщины от 18 до 60 лет со специальностями или профессиями, родственными соответствующей военно-учетной специальности, указанной в соответствующем перечне Минобороны.

Напомним, в Минобороны рассказали о штрафах за непостановку на воинский учет для женщин.

Как сообщала Politeka, в Украине начали действовать более жесткие правила, кого затронет.

Также Politeka писала, что украинцам рассказали, когда начнется призыв в армию в этом году.