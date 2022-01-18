Так, в министерстве планируют упростить процедуру постановки на учет и сделать ее максимально дистанционной. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в соцсети Фейсбук.
По ее словам, украинкам не нужно "прямо сейчас идти в территориальные центра комлектования" (бывшие военкоматы).
"В течение 2022 года будет продолжаться переходный период", - разъяснила Маляр, добавив, что, кроме упрощения процедуры, еще предстоит изучить вопрос приоритетности профессий родственных военно-учетным специальностям. Обо всех изменениях в Минобороны сообщат дополнительно.
Кроме того, Маляр заявила, что в 2022 году штрафовать никого не будут. Этот момент тоже может претерпеть изменения.
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В комментариях под постом Маляр ответила украинцам на вопрос, "почему не сделать сразу нормально": "Это процесс и работа большого количества людей, а пока еще и нескольких силовых ведомств. Кроме того, большинство законов уже в процессе их реализации нуждаются в корректировке. В законах все невозможно предугадать".
В то же время в Украине собирают подписи под петицией на сайте президента об отмене воинского учета для женщин. Владимир Зеленский ответил на требования и распорядился сократить список специальностей, а также изменить систему наказаний за несвоевременную постановку на учет.
Напомним, в Украине с 17 декабря вступил в силу приказ Минобороны, согласно которому женщины, чьи профессии указаны в документе, должны стать на воинский учет. В перечень вошли около 35 отраслей и сотни специальностей, включая бухгалтеров и журналистов, учителей и психологов, и даже музыкантов. "Уклонисток" грозятся штрафовать от 850 до 1700 гривен, а их работодателей до 8500 гривен.
Напомним, воинский учет для женщин: в ВСУ уточнили, кого не призовут воевать.
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