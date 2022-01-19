Кабмин Украины принял постановление, в котором стало известно, кто сможет потратить "ковидную" тысячу гривен на лекарства.

Об этом передает Politeka.net, ссылаясь на заседание правительства.

Так, стало известно, что 19 января Кабинет Министров Украины расширит сферы, где можно потратить тысячу гривен, которую перечисляли тем, кто прошел полный курс вакцинации.

Теперь лица от 60-ти лет смогут расплатиться "ковидной" тысячей за лекарства и медицинские препараты (можно будет приобрести как рецептурные, так и безрецептурные лекарства).

Напомним, что программа по получению "ковидной" тысячи стартовала с 19 декабря и будет действовать до конца 2022 года. 1000 грн получат украинцы, которые вакцинировались как до 19 декабря, так и после.

1000 гривен можно потратить на поход в кинотеатр, театр, концерты, спортивный зал или же на книги.

Отметим, по данным Минздрава, с начала вакцинальной кампании привито 14 639 498 человек, из них получили первую дозу – 14 639 496 человек, получили две дозы – 13 542 266 человек, получили дополнительную дозу – 2 610 человек, бустерную дозу – 2 280 человек. В общей сложности проведено 28 186 652 прививки.

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