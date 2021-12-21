В Украине начала действовать программа "єПідтримка", по которой вакцинированные граждане смогут получить тысячу гривен - повлияет ли это на получение субсидий, читайте далее.

Граждане, получившие две дозы вакцины от коронавируса, могут получить тысячу гривен и потратить их на определенные виды услуг и товаров, пишет Politeka.net.

В Телеграме Министерства соцполитики объяснили, повлияет ли участие в программе на получение субсидий. Так, получатели тысячи за вакцинацию смогут получать помощь от государства на оплату услуг ЖКХ и дальше, также это никак не влияет на размер выплат.

Тысяча за вакцинацию - это одноразовая выплата, которая не включается в расчет совокупного дохода домохозяйства, и сумма не отразится даже на будущих периодах.

Таким образом, привитые люди смогут и дальше рассчитывать на субсидию, которую и получали ранее.

Отметим, тысячу за вакцинацию нельзя перевести в наличные и переслать на другую карту. Деньги можно только потратить на покупку книг, билетов в кинотеатры и ж/д билеты, а также на спортзал и авиабилеты.

Планируется также добавить услугу для вакцинированных людей от 60 лет - "тысячу" на покупку лекарств.

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