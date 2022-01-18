Украинцам рассказали, что происходит на валютном рынке и в чем опасность такой ситуации.

Как передает Politeka.net, эксперт Алексей Козырев рассказал о перспективах гривны в 2022 году.

«Этот год будет очень тяжелым для гривны, поскольку большинство показателей, которые нас выручали в прошлом году, это большой урожай сельскохозяйственный и хорошая конъюнктура на рынке, которую мы видели… Эти факторы работали в плюс Украине», - заявил специалист.

Также он назвал факторы, которые повлияют на такую ситуацию.

«Во-первых мы помним, что урожай никогда не бывает всегда большим, всегда были какие-то и нюансы, а мы почему-то расслабились и привыкли, что он всегда растет. Второе, после проблем, которые есть в китайских застройщиков снизился спрос на металл, что приводит к некоторой коррекции на рынке, плюс ко всему проблемы связанные с ценой на энергоносители. Все это конечно будет бить по украинской экономике и естественно влиять на гривну», - заявил эксперт.

В свою очередь в НБУ объяснили, что послужило причиной колебаний курса валют, свидетелями которых стали украинцы в январе. Отмечается, что главным стал психологический фактор, связанный с геополитическими событиями вокруг Украины и реакцией на них участников рынка.

“Произошло усиление спроса на иностранную валюту со стороны нерезидентов на валютном рынке Украины. В частности, нерезиденты-инвесторы в ОВГЗ продали с начала года облигаций на общую сумму более 5 млрд грн и купили иностранную валюту на сумму $264 млн. Такой объем дополнительного спроса имел определенные последствия для ситуации на внутреннем валютном рынке, поскольку был соединен с действием отдельных сезонных факторов... Кроме того, традиционно в январе наблюдается определенное уменьшение продаж валюты предприятиями АПК. Вместе с тем, объемы продажи валюты со стороны другой ведущей экспортной отрасли – горно-металлургической – остаются на высоких уровнях и пока не демонстрируют признаков к уменьшению”, – заявил заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий в комментарии ЭП.

Напомним, Нацбанк выпустил новые необычные банкноты, как они выглядят и где их можно получить: "На месте водяного знака..."

Как сообщала Politeka, Нацбанк вводит в обращение новые 2 и 10 гривен, как они выглядят и чем необычны: "Голова дракона, веер и..."

Также Politeka писала, что новые тарифы утверждены: за что придется переплачивать уже в 2022 году