В Украинском центре оценки качества образования сообщили подробности для будущих абитуриентов.

У тех, кто хочет пройти пробное ЗНО остался один день, ведь 22 января завершается регистрация. Об этом сообщается на сайте Украинского центра оценки качества образования.

Для регистрации необходимо заполнить форму на сайте одного из региональных центров оценки качества образования.

После этого нужно распечатать квитанцию ​​и оплатить услугу. Квитанцию ​​можно получить в личном кабинете участника пробного ЗНО по логину и паролю, полученным при регистрации.

Стоимость пробного ЗНО:

В разных регионах стоимость отличается, однако в среднем она составит 300 гривен за один предмет.

Даты проведения пробного ЗНО:

19 марта по украинскому языку, украинскому языку и литературе;

26 марта по истории Украины, математике, математике (задание уровня стандарта), по биологии, географии, физике, химии, а также по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому).

Таким образом, укрианские абитуриенті могут сдать не более двух предметов на пробном ЗНО.

Когда и где состоится пробное ЗНО:

Информация о времени и месте прохождения пробного тестирования будет размещена в кабинете участника не позднее 10 марта.

Сколько школьников будут сдавать пробное ЗНО:

Регистрация на пробное тестирование началась 5 января. По состоянию на 17 января уже зарегистрировались около 43 тысяч учеников.

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