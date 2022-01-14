Всем выпускникам школ в Украине, которые планируют поступать в высшие учебные заведения, необходимо сдать ЗНО, задания которого отличаются от школьных тестов.

В этом году выпускники школ имеют возможность сдавать ЗНО не более чем из пяти учебных предметов за счет государственного бюджета, сообщают на YouTube-канале ZNOUA.

"Могу гарантировать, что даже пять учебных предметов дают огромную возможность для поступления и выбора любой специальности", - уверяют абитуриентов.

Этого вполне достаточно, чтобы поступить в желанный ВУЗ, однако в этом году сделали нововведение и увеличили количество предметов более пяти.

Важно помнить, что дополнительные ЗНО (то есть из 6,7,8 и так далее предметов) можно сдавать уже за счет средств физических и юридических лиц. Цену пока не назвали.

Напомним, что выпускники имеют возможность попробовать свои силы на пробном ЗНО. Так, можно сдать тест лишь по двум предметам на выбор.

Регистрация на пробное ЗНО стартовала 5 января, а завершится 22 января. Первый экзамен, по украинскому языку, украинскому языку и литературе, состоится 19 марта, по другим предметам - 26 марта.

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