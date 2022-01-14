В этом году выпускники школ имеют возможность сдавать ЗНО не более чем из пяти учебных предметов за счет государственного бюджета, сообщают на YouTube-канале ZNOUA.
"Могу гарантировать, что даже пять учебных предметов дают огромную возможность для поступления и выбора любой специальности", - уверяют абитуриентов.
Этого вполне достаточно, чтобы поступить в желанный ВУЗ, однако в этом году сделали нововведение и увеличили количество предметов более пяти.
Важно помнить, что дополнительные ЗНО (то есть из 6,7,8 и так далее предметов) можно сдавать уже за счет средств физических и юридических лиц. Цену пока не назвали.
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Напомним, что выпускники имеют возможность попробовать свои силы на пробном ЗНО. Так, можно сдать тест лишь по двум предметам на выбор.
Регистрация на пробное ЗНО стартовала 5 января, а завершится 22 января. Первый экзамен, по украинскому языку, украинскому языку и литературе, состоится 19 марта, по другим предметам - 26 марта.
Ранее Politeka сообщала, что ЗНО-2022: как пройти регистрацию и полный список необходимых документов.
Напомним, что ЗНО-2022: как начисляют баллы и кому из абитуриентов светит премия в 100 тыс. гривен.
Также Politeka писала, что ЗНО-2022, выяснилось, сколько придется заплатить за пробное тестирование: "Цена отличается по регионам".