Будущим украинским абитуриентам рассказали, почему за прохождение пробного ЗНО в этом году придется заплатить немаленькую сумму.

На этот вопрос в программе Прайм-Тайм Конкурент TV ответила и. о. отдела ВНО и мониторинговых исследований ВИППО Алла Корнейко. Как известно, недавно в Украине стартовала регистрация на пробное тестирование.

В этом году попробовать себя в прохождении тестов для ЗНО украинцы смогут только платно. В разных регионах стоимость тестов отличается, однако в среднем она составит 300 гривен за один предмет.

По словам Корнейко, многие задаются вопросом, «почему так дорого?». Она пояснила, что стоимость определяется региональными центрами оценки качества образования. Они должны будут разместить на своих сайтах калькуляцию, объяснив, за что именно люди будут отдавать деньги.

Отметим, что регистрация на пробное ЗНО началась 5 января и по состоянию на 11 января число зарегистрированных украинцев составило 9 тысяч человек. Всего регистрация будет доступна до 22 января.

Для того, чтобы записаться на прохождение тестирования, нужно заполнить форму на сайте регионального центра, выбрать предметы и внести оплату. При этом пробно украинцы смогут сдать не более двух предметов.

Напомним, украинцам рассказали, какими будут пороговые баллы на ВНО.

Как сообщала Politeka, стало известно, какие документы нужны для пробного тестирования.

Также Politeka писала, что украинцам рассказали, кто сможет участвовать в пробном тестировании.