Ситуация с заболеваемостью резко ухудшилась после новогодних праздников.

С 24 января «красную» зону карантина введут в Ивано-Франковской области. Такое решение приняла Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям, сообщил министр правительства Олег Немчинов.

В «красной» зоне смогут работать кинотеатры, музеи, другие культурные заведения, развлекательные заведения, ТРЦ, заведения общественного питания, рынки, спортзалы и бассейны, если весь персонал и посетители будут полностью вакцинированы.

Не исключены и дополнительные ограничения, которые остаются на усмотрение местной власти.

Причиной причисление области к «красной зоне» стало превышение показателей большинства индикаторов, по которым определяют ситуацию с коронавирусом. В частности это коэффициент выявления случаев инфицирования, уровень и динамика госпитализаций. Последний показатель превышает норму более чем вдвое.

За сутки 19 января в Ивано-Франковской области зафиксировали 2777 случаев заражения коронавирусом, что стало рекордным показателем с начала пандемии.

Отметим, по данным Минздрава, по состоянию на 21 января в оранжевой зоне карантина находится семь областей: Житомирская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Черновицкая, Черниговская. Остальные регионы - в "желтой" зоне.

Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что эпицентр новой вспышки коронавируса в Украине — западные области.

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