Потратить тысячу гривен за вакцинацию на лекарственные препараты украинцы смогут в течение четырех месяцев, начиная с 24 января. Лекарства можно будет приобрести неспосредственно в аптеках, а также онлайн. Купить можно любые лекарственные средства, разрешенные к применению в Украине, как по рецепту врача, так и без него. Об этом говорится в разъяснении Минздрава.

В частности, уточняется, что разрешение действует только на лекарственные препараты. На тысячу за вакцинацию нельзя будет купить диетические добавки, косметические средства, а также медицинские приборы (даже если это аппараты для измерения давления, ингаляторы и т.д.).

В Минздраве добавили, при приобретении лекарств за деньги в рамках программы "єПідтримка", банки будут проверять возраст покупателя в момент проведения платежа.

"Когда именно человек оформил карточку – неважно, главное, чтобы к моменту покупки лекарства ему уже исполнилось 60 лет", - говорится в разъяснении.

Отметим, в ближайшее время Кабмин планирует разработать механизм получения тысячи гривен за вакцинацию детям в возрасте от 12 до 17 лет. В МОН предлагают возможность потратить эти деньги на внешкольное образование.

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