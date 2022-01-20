Учеников всех школ одной из областей Украины с завтрашнего дня, 21 января, отправляют на дистанционное обучение - такое решение приняла местная власть.

В четверг, 20 января, областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям в Черновицкой области приняла решение о старте дистанционного обучения во всех школах региона с 21 января. Онлайн занятия вводят на две недели, сообщае пресс-служба ЧОГА.

Отмечается, что прибегнуть к таким мерам заставил резкий скачок заболеваемости сезонными вирусными недугами и COVID-19.

В Минздраве, опираясь на статистику и анализ ученых Национальной академии наук Украины, заговорили о начале пятой волны коронавируса в стране. Последние цифры это только подтверждают. Так, по состоянию на утро 20 января за сутки зафиксировано более 18 тысяч новых случаев COVID-19. Таких цифр в Укарине не было с ноября.

В Черновицкой области, к слову, прирост больных за сутки составил 694 случая. Больше всего новых заболевших на Ивано-Франковщине - 2777.

Предыдущая волна коронавируса наблюдалась в стране в октябре. Тогда все регионы оказались в красной зоне карантина и пребывали там более месяца.

На сегодня, почти все регионы пока еще пребывают в "желтой" зоне, кроме семи, что в "оранжевой".

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