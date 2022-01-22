Министерство обороны Украины разработало новую редакцию приказа о взятии на военный учет женщин и направило его на согласование в Министерство внутренних дел Украины, Службу безопасности Украины и Службу внешней разведки Украины.

Минобороны оставило лишь 14 специальностей и шесть профессий для женщин, которые предусматривают их постановку на военный учет, передает пресс-служба оборонного ведомства.

Для воинской службы решили оставить профессии из сферы медицины, электроники, связи, метрологии и картографии, финансов, бухгалтерского учета и аудита. Окончательный список пока не согласован.

До этого речь шла о 35 профессиональных направлениях, что объединяло более 200 специальностей.

Окончательный список пообещали утвердить после обсуждения со Службой безопасности, Министерством внутренних дел и Службой внешней разведки.

Кроме того, в новой редакции хотят разрешить Генеральному штабу пересматривать этот перечень в случае необходимости.

Министр обороны Украины Алексей Резников разъяснил ситуацию по применению штрафов в отношении женщин, которые должны стать на военный учет согласно приказу Минобороны от 11 октября 2021 года.

«Что касается штрафов, то они не могут применяться к женщинам, специальности которых предусматривают постановку на учет. Военнообязанные – это граждане, которые находятся в запасе для комплектования вооруженных сил и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства. Военнообязанным человек становится только после постановки на военный учет. Ни одним нормативно-правовым актом не предусмотрены штрафы для женщин, которые впервые становятся на учет как военнообязанные. То есть, еще раз: женщины становятся военнообязанными только после того, как становятся на военный учет и до момента становления на учет они не являются такими», — отметил Алексей Резников.

Напомним, воинский учет для женщин: в ВСУ уточнили, кого не призовут воевать.

Как сообщала Politeka, призыв в 2022 году: когда начнется и кого из украинцев отправят в армию

Также Politeka писала, что воинский учет для женщин возмутил украинцев, петиция набрала нужное число голосов: "Это безобразие"