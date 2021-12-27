Об этом свидетельствуют данные сайта электронных обращений. Автор текста Яна Рашевченко разместила петицию на сайте 23 декабря, но уже за четыре дня ее поддержали необходимое количество украинских граждан.
"Издевательство над женщинами! Не должны все женщины, имеющие специальность и/или профессию, быть военнообязанными!!!", — гласит заголовок петиции.
Рашевченко возмутилась подходом к вопросу военной службы женщин. По ее мнению, это решение приняли без общественных обсуждений, подготовительных мер и переходного периода.
"Вроде бы изменился только Перечень профессий, но, согласно ему, ПОЧТИ ВСЕ женщины нашего государства должны быть военнообязанными. Это безобразие!!!", — сказано в документе.
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Воинский учет для женщин: в ВСУ уточнили, кого не призовут воевать
Стоит отметить, что в Украине планируется ввести переходную норму для женщин, которых поставят на военный учет. На первом этапе принудительного военного собрания не будет.
Напомним, воинский учет для женщин: в ВСУ уточнили, кого не призовут воевать
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